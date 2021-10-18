Новый вариант коронавируса обнаружили и в России
Новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", обнаружен в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Отметим, что вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".