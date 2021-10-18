ЮНЕСКО: христианское наследие Армении ценнее, чем мусульманское достояние Азербайджана прямо в лицо

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

Перед Отечественной войной Азербайджан неоднократно поднимал вопрос о состоянии и судьбе культурного наследия, разрушенного и разграбленного Арменией на наших оккупированных территориях, и официально обращался в ЮНЕСКО с просьбой принять меры по его защите и направить миссию на эти территории. Ни одно из этих обращений адекватного ответа не получило.

Странные дела начинают твориться, когда Баку пытается вступить в диалог с ЮНЕСКО. Руководство этой международной организации мгновенно и с редким талантом, плавно переходящим в цинизм и лицемерие, притворяется глухим и немым.

Судите сами: еще в 1996 году Баку проинформировал ЮНЕСКО о разграблении культурного наследия на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, и попросил принять меры для обеспечения возвращения данного культурного наследия в Азербайджан.

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В 2007 году ЮНЕСКО была представлена книга «Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие». Она содержит список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях, сведения об их преднамеренной арменизации и представлении албанских церквей как армянских. Адекватной реакции – ноль.

Хотя еще в 2005 в отчете ЮНЕСКО о деятельности в направлении выполнения Гаагской конвенции от 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» за 1995-2004 годы, было четко указано, что Азербайджан проинформировал Секретариат ЮНЕСКО о ситуации на оккупированных территориях и попросил направить туда миссию по установлению фактов. Факт оккупации как бы и был признан – ну, нельзя же возражать против очевидного – но реальных шагов, в связи с этим, не последовало.

Функционеры этой международной организации, существующей, кстати, и на взносы Азербайджана, предпочли острые вопросы Баку не услышать и «заволокитить». А на законное возмущение азербайджанской стороны пробурчали что-то невнятное, вроде миссию мы вам отправим, но только после достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. А до той поры – пусть армяне творят на оккупированных территориях что хотят.

Логика Мацууры: пусть армяне творят, что хотят

Продолжение истории с миссией вышло совсем уж маразматическим. Во время визита генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Азербайджан в 2008 году азербайджанская сторона предложила направить миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории. Генеральный директор отметил, что они следят за данным вопросом, но не могут дать точного мнения о сроках организации миссии.

В 2015 году Азербайджан пригласил ЮНЕСКО направить миссию для расследования и проведения мониторинга в связи с уничтожением материального и культурного наследия на оккупированных территориях нашей страны. Никакого ответа.

В 2018 году Азербайджан в очередной раз предложил новоизбранному тогда генеральному директору Одре Азуле направить миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории. В ответ Азуле сказала, что ЮНЕСКО является гуманитарной организацией и поэтому не хочет вмешиваться в политические дела.

И, наконец, во время Отечественной войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал более 30 эксклюзивных интервью иностранным масс-медиа. Во всех этих интервью поднимался вопрос агрессии Армении против культурного наследия Азербайджана. Кроме того, во время и после 44-дневной войны десятки иностранных и местных СМИ зафиксировали вандализм в отношении культурных памятников на освобожденных территориях.

Логика Азуле: исламское наследие не относится к мировой культуре

Освобожденные территории посещали и представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане – и они видели этот вандализм воочию, выкладывая свои свидетельские показания в интернет. А ЮНЕСКО вновь ослепло и оглохло, игнорируя очевидные факты. Да еще и имела наглость выражать озабоченность положением «христианских храмов» в зоне конфликта и обвинять Баку в том, что он не отреагировал на это предложение.

Разрушение мусульманских памятников предпочитаем не замечать, а вот угроза недонасаженной армянской «христианской культуре» - это совсем другое дело, тут уж бьем во все барабаны и устраиваем пляски с бубном.

И ведь нельзя сказать, что у ЮНЕСКО все плохо. Эта организация уже три года работает над восстановлением иракского города Мосул под лозунгом «Возвращение духа Мосула», совместно с Европейским союзом выделила 12 миллионов долларов на реконструкцию древнего города Сана в Йемен, участвует в восстановлении хорватского Дубровника, разрушенного в результате военных действий.

И сирийская Пальмира, и Будды в Афганском Бамане ее беспокоят, и мавзолей Тимбукту в Мали, и Абхазия, где в 1997 по приглашению правительства Грузии побывала ознакомительная миссия этой организации. Вот только Азербайджана ее активность никак не касается.

ЮНЕСКО может лишь исправить ошибки американцев, под бомбами которых был разрушен Мосул

Слепыми и глухими становятся функционеры ЮНЕСКО, когда речь заходит об азербайджанских памятниках культуры и историческом наследии. Согласно документам, опубликованным различными международными организациями, Азербайджан фактически закупил у армян обстрелянные бюсты Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, а серебряная сумка-экспонат Лачинского исторического музея была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Все это противоречит Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. о запрещении и предотвращении незаконного ввоза, вывоза и передачи культурных ценностей. Организация, которая отметила 50-летие Конвенции в 2020 году и впервые с 2020 года провозгласила 14 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию незаконной торговли культурными ценностями, по этим вопросам хранит молчание или, в самом лучшем случае, отделывается невнятными комментариями.

Созданная для сохранения самого святого, что есть у человечества, его культурных достижений, которые и отделяют нас от животных, ЮНЕСКО в отношении Азербайджана стремительно мутировала, насильно протащив в свою деятельность тезис о том, что есть наследие, которое надо сохранять – а есть парии, за которых беспокоиться не стоит. Из организации, которая по идее своей должна объединять мир, она превратилась в структуру, которая мир разъединяет по национальному и конфессиональному признаку.

Какой сигнал направила ЮНЕСКО, подняв вопрос о «христианских храмах» в Карабахе: хотели доказать теорию столкновения цивилизаций? Что ж, ей это удалось. Но перекос в армянскую сторону одновременно оказался выстрелом себе в ногу. Лицемерие и предвзятость этой организации очевидно всему миру, и репутационные издержки она понесла в таком объеме, что и само об этом толком не подозревает.

И теперь, когда ее функционеры на трибунах будут соловьями разливаться о своей «неполитизированности» и «беспристрастности», о том, что они «вне политических конфликтов» - всегда найдутся люди, которые в кулуарах международных саммитов возьмут докладчика за пуговку пиджака и ласково спросят: «А что же вы не исполнили свою миссию в Азербайджане? Испугались увидеть разрушение 9 городов и сотен сел в Азербайджане, превращение Агдама в «Кавказскую Хиросиму? Или армянское лобби вам что-то посулило?»

ЮНЕСКО должна действовать как независимая международная организация в соответствии со своим мандатом и уважать декларируемые ею ценности. Это не призыв, а констатация факта. Поскольку в противном случае, если будет присоединяться к политическим кампаниям, становиться политическим инструментом и опускаться до уровня департамента МИД какой-нибудь страны - она утратит репутацию и умрет как международный моральный авторитет.

«Мир – больше пяти», - сказал недавно турецкий президент Эрдоган, имея в виду Совет Безопасности ООН, берущий себе право вершить судьбы мира. «Мир больше ЮНЕСКО», - можем теперь говорить мы, если уж в этой международной организации взялись решать, чьи культура и историческое наследие более важны, а чьи, видите ли, не очень.