Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 09:27

Перед Отечественной войной Азербайджан неоднократно поднимал вопрос о состоянии и судьбе культурного наследия, разрушенного и разграбленного Арменией на наших оккупированных территориях, и официально обращался в ЮНЕСКО с просьбой принять меры по его защите и направить миссию на эти территории. Ни одно из этих обращений адекватного ответа не получило. Странные дела начинают твориться, когда Баку пытается вступить в диалог с ЮНЕСКО. Руководство этой международной организации мгновенно и с редким талантом, плавно переходящим в цинизм и лицемерие, притворяется глухим и немым. Судите сами: еще в 1996 году Баку проинформировал ЮНЕСКО о разграблении культурного наследия на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, и попросил принять меры для обеспечения возвращения данного культурного наследия в Азербайджан.

В 2007 году ЮНЕСКО была представлена книга «Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие». Она содержит список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях, сведения об их преднамеренной арменизации и представлении албанских церквей как армянских. Адекватной реакции – ноль. Хотя еще в 2005 в отчете ЮНЕСКО о деятельности в направлении выполнения Гаагской конвенции от 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» за 1995-2004 годы, было четко указано, что Азербайджан проинформировал Секретариат ЮНЕСКО о ситуации на оккупированных территориях и попросил направить туда миссию по установлению фактов. Факт оккупации как бы и был признан – ну, нельзя же возражать против очевидного – но реальных шагов, в связи с этим, не последовало. Функционеры этой международной организации, существующей, кстати, и на взносы Азербайджана, предпочли острые вопросы Баку не услышать и «заволокитить». А на законное возмущение азербайджанской стороны пробурчали что-то невнятное, вроде миссию мы вам отправим, но только после достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. А до той поры – пусть армяне творят на оккупированных территориях что хотят.

Продолжение истории с миссией вышло совсем уж маразматическим. Во время визита генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Азербайджан в 2008 году азербайджанская сторона предложила направить миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории. Генеральный директор отметил, что они следят за данным вопросом, но не могут дать точного мнения о сроках организации миссии. В 2015 году Азербайджан пригласил ЮНЕСКО направить миссию для расследования и проведения мониторинга в связи с уничтожением материального и культурного наследия на оккупированных территориях нашей страны. Никакого ответа. В 2018 году Азербайджан в очередной раз предложил новоизбранному тогда генеральному директору Одре Азуле направить миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории. В ответ Азуле сказала, что ЮНЕСКО является гуманитарной организацией и поэтому не хочет вмешиваться в политические дела. И, наконец, во время Отечественной войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал более 30 эксклюзивных интервью иностранным масс-медиа. Во всех этих интервью поднимался вопрос агрессии Армении против культурного наследия Азербайджана. Кроме того, во время и после 44-дневной войны десятки иностранных и местных СМИ зафиксировали вандализм в отношении культурных памятников на освобожденных территориях.

Освобожденные территории посещали и представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане – и они видели этот вандализм воочию, выкладывая свои свидетельские показания в интернет. А ЮНЕСКО вновь ослепло и оглохло, игнорируя очевидные факты. Да еще и имела наглость выражать озабоченность положением «христианских храмов» в зоне конфликта и обвинять Баку в том, что он не отреагировал на это предложение. Разрушение мусульманских памятников предпочитаем не замечать, а вот угроза недонасаженной армянской «христианской культуре» - это совсем другое дело, тут уж бьем во все барабаны и устраиваем пляски с бубном. И ведь нельзя сказать, что у ЮНЕСКО все плохо. Эта организация уже три года работает над восстановлением иракского города Мосул под лозунгом «Возвращение духа Мосула», совместно с Европейским союзом выделила 12 миллионов долларов на реконструкцию древнего города Сана в Йемен, участвует в восстановлении хорватского Дубровника, разрушенного в результате военных действий. И сирийская Пальмира, и Будды в Афганском Бамане ее беспокоят, и мавзолей Тимбукту в Мали, и Абхазия, где в 1997 по приглашению правительства Грузии побывала ознакомительная миссия этой организации. Вот только Азербайджана ее активность никак не касается.