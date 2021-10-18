ЮНЕСКО: христианское наследие Армении ценнее, чем мусульманское достояние Азербайджана прямо в лицо
Перед Отечественной войной Азербайджан неоднократно поднимал вопрос о состоянии и судьбе культурного наследия, разрушенного и разграбленного Арменией на наших оккупированных территориях, и официально обращался в ЮНЕСКО с просьбой принять меры по его защите и направить миссию на эти территории. Ни одно из этих обращений адекватного ответа не получило.
Странные дела начинают твориться, когда Баку пытается вступить в диалог с ЮНЕСКО. Руководство этой международной организации мгновенно и с редким талантом, плавно переходящим в цинизм и лицемерие, притворяется глухим и немым.
Судите сами: еще в 1996 году Баку проинформировал ЮНЕСКО о разграблении культурного наследия на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, и попросил принять меры для обеспечения возвращения данного культурного наследия в Азербайджан.
В 2007 году ЮНЕСКО была представлена книга «Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие». Она содержит список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях, сведения об их преднамеренной арменизации и представлении албанских церквей как армянских. Адекватной реакции – ноль.
Хотя еще в 2005 в отчете ЮНЕСКО о деятельности в направлении выполнения Гаагской конвенции от 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» за 1995-2004 годы, было четко указано, что Азербайджан проинформировал Секретариат ЮНЕСКО о ситуации на оккупированных территориях и попросил направить туда миссию по установлению фактов. Факт оккупации как бы и был признан – ну, нельзя же возражать против очевидного – но реальных шагов, в связи с этим, не последовало.
Функционеры этой международной организации, существующей, кстати, и на взносы Азербайджана, предпочли острые вопросы Баку не услышать и «заволокитить». А на законное возмущение азербайджанской стороны пробурчали что-то невнятное, вроде миссию мы вам отправим, но только после достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. А до той поры – пусть армяне творят на оккупированных территориях что хотят.
Продолжение истории с миссией вышло совсем уж маразматическим. Во время визита генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Азербайджан в 2008 году азербайджанская сторона предложила направить миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории. Генеральный директор отметил, что они следят за данным вопросом, но не могут дать точного мнения о сроках организации миссии.
В 2015 году Азербайджан пригласил ЮНЕСКО направить миссию для расследования и проведения мониторинга в связи с уничтожением материального и культурного наследия на оккупированных территориях нашей страны. Никакого ответа.
В 2018 году Азербайджан в очередной раз предложил новоизбранному тогда генеральному директору Одре Азуле направить миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории. В ответ Азуле сказала, что ЮНЕСКО является гуманитарной организацией и поэтому не хочет вмешиваться в политические дела.
И, наконец, во время Отечественной войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал более 30 эксклюзивных интервью иностранным масс-медиа. Во всех этих интервью поднимался вопрос агрессии Армении против культурного наследия Азербайджана. Кроме того, во время и после 44-дневной войны десятки иностранных и местных СМИ зафиксировали вандализм в отношении культурных памятников на освобожденных территориях.
Освобожденные территории посещали и представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане – и они видели этот вандализм воочию, выкладывая свои свидетельские показания в интернет. А ЮНЕСКО вновь ослепло и оглохло, игнорируя очевидные факты. Да еще и имела наглость выражать озабоченность положением «христианских храмов» в зоне конфликта и обвинять Баку в том, что он не отреагировал на это предложение.
Разрушение мусульманских памятников предпочитаем не замечать, а вот угроза недонасаженной армянской «христианской культуре» - это совсем другое дело, тут уж бьем во все барабаны и устраиваем пляски с бубном.
И ведь нельзя сказать, что у ЮНЕСКО все плохо. Эта организация уже три года работает над восстановлением иракского города Мосул под лозунгом «Возвращение духа Мосула», совместно с Европейским союзом выделила 12 миллионов долларов на реконструкцию древнего города Сана в Йемен, участвует в восстановлении хорватского Дубровника, разрушенного в результате военных действий.
И сирийская Пальмира, и Будды в Афганском Бамане ее беспокоят, и мавзолей Тимбукту в Мали, и Абхазия, где в 1997 по приглашению правительства Грузии побывала ознакомительная миссия этой организации. Вот только Азербайджана ее активность никак не касается.
Слепыми и глухими становятся функционеры ЮНЕСКО, когда речь заходит об азербайджанских памятниках культуры и историческом наследии. Согласно документам, опубликованным различными международными организациями, Азербайджан фактически закупил у армян обстрелянные бюсты Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, а серебряная сумка-экспонат Лачинского исторического музея была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне.
Все это противоречит Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. о запрещении и предотвращении незаконного ввоза, вывоза и передачи культурных ценностей. Организация, которая отметила 50-летие Конвенции в 2020 году и впервые с 2020 года провозгласила 14 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию незаконной торговли культурными ценностями, по этим вопросам хранит молчание или, в самом лучшем случае, отделывается невнятными комментариями.
Созданная для сохранения самого святого, что есть у человечества, его культурных достижений, которые и отделяют нас от животных, ЮНЕСКО в отношении Азербайджана стремительно мутировала, насильно протащив в свою деятельность тезис о том, что есть наследие, которое надо сохранять – а есть парии, за которых беспокоиться не стоит. Из организации, которая по идее своей должна объединять мир, она превратилась в структуру, которая мир разъединяет по национальному и конфессиональному признаку.
Какой сигнал направила ЮНЕСКО, подняв вопрос о «христианских храмах» в Карабахе: хотели доказать теорию столкновения цивилизаций? Что ж, ей это удалось. Но перекос в армянскую сторону одновременно оказался выстрелом себе в ногу. Лицемерие и предвзятость этой организации очевидно всему миру, и репутационные издержки она понесла в таком объеме, что и само об этом толком не подозревает.
И теперь, когда ее функционеры на трибунах будут соловьями разливаться о своей «неполитизированности» и «беспристрастности», о том, что они «вне политических конфликтов» - всегда найдутся люди, которые в кулуарах международных саммитов возьмут докладчика за пуговку пиджака и ласково спросят: «А что же вы не исполнили свою миссию в Азербайджане? Испугались увидеть разрушение 9 городов и сотен сел в Азербайджане, превращение Агдама в «Кавказскую Хиросиму? Или армянское лобби вам что-то посулило?»
ЮНЕСКО должна действовать как независимая международная организация в соответствии со своим мандатом и уважать декларируемые ею ценности. Это не призыв, а констатация факта. Поскольку в противном случае, если будет присоединяться к политическим кампаниям, становиться политическим инструментом и опускаться до уровня департамента МИД какой-нибудь страны - она утратит репутацию и умрет как международный моральный авторитет.
«Мир – больше пяти», - сказал недавно турецкий президент Эрдоган, имея в виду Совет Безопасности ООН, берущий себе право вершить судьбы мира. «Мир больше ЮНЕСКО», - можем теперь говорить мы, если уж в этой международной организации взялись решать, чьи культура и историческое наследие более важны, а чьи, видите ли, не очень.