Обеспечение военнослужащих продовольствием и теплой одеждой осуществлено в соответствии с нормами. Подразделениям, дислоцированным в высокогорных районах с суровыми климатическими условиями, выделены средства снабжения и обеспечения сверх нормы.

Министру обороны было доложено о том, что общежития и служебные помещения в воинских частях обеспечены бесперебойным отоплением, организован переход вооружения и техники на осенне-зимний сезон.

Руководство Министерства обороны Азербайджана проверило готовность к зиме воинских частей, дислоцированных на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, сообщили в Минобороны.

Было отмечено, что в целях обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и техники в зимний период все воинские части централизованно обеспечены высококачественными горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием. Горюче-смазочные материалы боевой техники и военно-транспортных средств заменены в соответствии с сезонными требованиями. Техника приведена в состояние готовности к эксплуатации в сложных и холодных климатических условиях.

Министр обороны был проинформирован о планомерном выполнении всех необходимых мер для дальнейшего повышения боеспособности воинских частей, а также поддержания высокого уровня боевой готовности для несения непрерывной службы в суровых климатических условиях, в горно-равнинной местности, в ночное и дневное время. Было отмечено, что с целью улучшения условий службы личного состава ускоренными темпами продолжаются работы по возведению населенных пунктов нового модульного типа, состоящих из контейнеров, оснащенных всевозможной мебелью и инвентарем.

Кроме того, была предоставлена подробная информация о работах, проводимых подразделениями инженерных войск во взаимодействии с другими государственными структурами в направлении строительства и восстановления путей движения в районах со сложным рельефом.

Министр обороны дал соответствующие поручения по бесперебойному обеспечению личного состава Азербайджанской Армии свежей и калорийной пищей, ускорению работ по строительству населенных пунктов и постоянному улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.