Трамп создал собственную «Истину»

По словам Трампа, этот шаг вызван тем, что его заставили замолчать на двух крупнейших платформах, созданных технологическими гигантами, пишет израильское издание «Детали».

Бывший президент США Дональд Трамп, заблокированный в Facebook и Twitter по цензурным соображениям, сделал ответный ход - основал собственную платформу для социальной сети, назвав ее Truth – «Истина». Об этом Трамп объявил лично в ночь на четверг, 21 октября.

«Мы с вами живем в мире, где «Талибан» широчайшим образом представлен в социальных сетях, а ваш любимый президент лишен доступа к ним. Это неприемлемо, и объявляю этим сетям войну. На нашей новой платформе своими мыслями сможет делиться каждый».

По данным Reuters, бета-версия новой сети, доступная небольшому числу пользователей, будет запущена уже в ноябре. А широкое распространение TRUHT Social в США ожидается в первой половине 2022 года. Архитектура интерфейса новой сети пока не разглашается.

Заявление Трампа выложила в «Твиттер» бывший пресс-секретарь президента Ли Харрингтон. Она же пояснила деловую сторону этого шага: новая социальная сеть будет создана путем слияния медиакомпании Трампа (Trump Media & Technology Group) еще с одним технологическим концерном в одну публичную компанию, которая будет торговаться на фондовой бирже, - если это будет одобрено регулирующим органом.

В мае 2021 года, через четыре месяца после того, как Трампа заблокировали после беспорядков на Капитолийском холме, наблюдательный совет Facebook постановил, что блокировка останется в силе на неопределенный срок. Причина: доступ Трампа к сети может закончиться беспорядками и насилием. «У президента США отняли свободу слова, потому что левые боятся», - констатировал Трамп.