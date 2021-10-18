Зеленский теряет позиции, вперед выходит Порошенко

Правящая в Украине партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" - 13,9% поддержки всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; "Слуга народа" - соответственно 13,7% и 15,5%; "Батькивщина" - 12% и 13,6% и ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 11,5% и 13%", - приводит ТАСС сообщение социологической службы.