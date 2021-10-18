Азербайджанская нефть растет в цене: уже выше $87
Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Так, стоимость одного барреля азербайджанской нефти увеличилась на 0,37 доллара США, или на 0,43%, составив 87,13 доллара.
Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Так, стоимость одного барреля азербайджанской нефти увеличилась на 0,37 доллара США, или на 0,43%, составив 87,13 доллара.
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