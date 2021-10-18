ВОЗ: Из-за этих стран пандемия коронавируса продолжится и в 2022 году

Советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард заявил, что пандемия коронавируса "вполне может продолжаться в течение значительной части 2022 года", сообщает ВВС.

Айлвард объяснил это тем, что бедные страны мира не получают достаточного количества вакцин от коронавируса, а богатые страны не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.

Если в большинстве стран мира вакцинировано около 40% жителей или больше, то в Африке иммунизацию прошли только 5% населения. При этом, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным жителям планеты, действительно достигает цели.

"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал представитель ВОЗ.