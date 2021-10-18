В частности, как пишет газета «Грапарак», недовольство соросовских кругов находит свое отражение в финансируемых Западом СМИ. Если раньше проплаченные Фондом Сороса армянские средства массовой информации то и дело восхваляли Пашиняна и его команду, то теперь это проправительственная позиция сменилась на жесткую критику.

Фонд Сороса, судя по всему, узрел в Армении свою неудачу и, возможно, ищет замену Пашиняну, пишут армянские СМИ.

Кроме того, как отмечает издание, посол США в Армении в последнее время стала чаще проводить встречи с различными кругами, как с проправительственными, так и оппозиционными, более того, не скрывает своего недовольства происходящим в Армении: «Мы не довольны тем, что происходит, в Армении сейчас наблюдаются серьезные проблемы с правами человека и соблюдением демократических ценностей».

Далее газета пишет, что США обеспокоены преследованием в Армении политических оппонентов.

История помнит много случаев, когда после подобных заявлений извне в стране происходят перемены.