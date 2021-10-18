Коронавирус у соседей: данные на 21 октября
За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 2603, скончались 37 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 288 906 человек. С начала пандемии в стране от осложнений коронавируса умерли 7 145 человек.
В Грузии также сохраняется высокий уровень заболеваемости. За минувшие сутки коронавирус выявили у 4 411 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране подтверждено 680 182 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа скончались 29 человек, чьи тесты показали положительный результат на COVID-19. За все время пандемии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 9 617 человек.