Латвия уходит в жесткий локдаун
Начиная с 21 октября с целью сдерживания стремительного распространения коронавируса в Латвии вступает в силу жесткий локдаун, передает ТАСС. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 15 ноября и в этот период в стране будут работать только магазины с товарами первой необходимости, также будут доступны только самые необходимые услуги.
Сообщается, что во время локдауна также будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами своего места жительства только в случае обоснованной необходимости, например, работа или медуслуги. Предприятия очных хозяйственных услуг и магазинов товаров первой необходимости будут работать с 06:00 до 19:00. Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.
Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. До 15 ноября запрещены любые мероприятия - спортивные, культурные, развлекательные, а также запрещено оказание услуг в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма. Во время локдауна запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты, а также частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.
Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные будут учиться удаленно до 15 ноября. Кроме того, отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В свою очередь, в дошкольных образовательных учреждениях во время действия локдауна будут работать дежурные группы для детей, родители которых должны работать очно. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить удаленно.
Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от €10 до €2 000, а для юридических - от €140 до €5 000.
Напомним, 18 октября Латвия стала мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19.