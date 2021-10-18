Латвия уходит в жесткий локдаун

Начиная с 21 октября с целью сдерживания стремительного распространения коронавируса в Латвии вступает в силу жесткий локдаун, передает ТАСС. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 15 ноября и в этот период в стране будут работать только магазины с товарами первой необходимости, также будут доступны только самые необходимые услуги.

Сообщается, что во время локдауна также будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами своего места жительства только в случае обоснованной необходимости, например, работа или медуслуги. Предприятия очных хозяйственных услуг и магазинов товаров первой необходимости будут работать с 06:00 до 19:00. Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.