Российский генерал хочет лишить сноху родительских прав за то, что она вышла замуж за азербайджанца
Вы ошибаетесь, если думаете, что родительских прав лишают только алкоголиков, наркоманов и тунеядцев, не способных заботиться о своих детях. История бывшей снохи экс-главы московской полиции генерал-полковника Владимира Пронина - Екатерины, которая на протяжении семи лет тщетно пытается вернуть свою дочь, похоже, дошла до крайнего абсурда. Женщину хотят выставить маргинальной личностью и лишить законного права быть матерью по надуманным причинам, передает «МК».
Битва за 16-летнюю Стефанию между бывшими супругами — Екатериной и сыном генерал-полковника Александром Прониным началась еще семь лет назад.
В 2010 году Александр купил дом на Кипре и перебрался в теплые края, куда забрал и дочь с женой, однако Екатерине вскоре пришлось уехать оттуда из-за матери Александра, которая недолюбливала ее.
11 апреля 2021 года Пронин-младший внезапно скончался, после чего родители бывшего мужа Екатерины хотели установить единоличную опеку над Стефанией и лишить ее мать родительских прав.
Поводом к разногласиям в семье послужили вопросы немалого наследства, которое осталось после смерти Александра.
В кипрском суде идет процесс по установлению опеки над девочкой и разделу имущества. В суде Екатерину обвинили в том, что она плохая мать, потому что якобы не участвует в жизни дочери, вышла замуж за гражданина Азербайджана и якобы приняла ислам.
Однако Екатерина отрицает принятие ислама, но подтверждает факт второго замужества с гражданином Азербайджана.