Российский генерал хочет лишить сноху родительских прав за то, что она вышла замуж за азербайджанца

Вы ошибаетесь, если думаете, что родительских прав лишают только алкоголиков, наркоманов и тунеядцев, не способных заботиться о своих детях. История бывшей снохи экс-главы московской полиции генерал-полковника Владимира Пронина - Екатерины, которая на протяжении семи лет тщетно пытается вернуть свою дочь, похоже, дошла до крайнего абсурда. Женщину хотят выставить маргинальной личностью и лишить законного права быть матерью по надуманным причинам, передает «МК».

Битва за 16-летнюю Стефанию между бывшими супругами — Екатериной и сыном генерал-полковника Александром Прониным началась еще семь лет назад.

В 2010 году Александр купил дом на Кипре и перебрался в теплые края, куда забрал и дочь с женой, однако Екатерине вскоре пришлось уехать оттуда из-за матери Александра, которая недолюбливала ее.

11 апреля 2021 года Пронин-младший внезапно скончался, после чего родители бывшего мужа Екатерины хотели установить единоличную опеку над Стефанией и лишить ее мать родительских прав.