Теймур Мусаев о поддержке ООН в борьбе с пандемией

Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев принял резидента-представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандро Фракасетти в связи с завершением срока его деятельности в стране, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Согласно сообщению, в ходе встречи Фракасетти заявил, что возглавляемая им организация в период его деятельности в рамках Программы развития ООН реализовала около 30 проектов. Среди этих проектов - процесс закупки лекарственных препаратов, программа «Поддержка Министерству здравоохранения в усилении системы медицинского снабжения в стране».

Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество сторон и особую роль ПРООН в борьбе с ВИЧ/СПИД в Азербайджане. Говоря о сложностях, возникших в области снабжения в стране в период COVID-19 в связи с доставкой в Азербайджан лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей, Т.Мусаев подчеркнул успешное сотрудничество сторон в устранении данной проблемы.

В ходе встречи также была подчеркнута значимость эффективного сотрудничества сторон в устранении возникающих проблем.

Выразив уверенность в продолжении успешного сотрудничества с очередным руководством ПРООН, Т.Мусаев пожелал Фракасетти успехов в дальнейшей деятельности.