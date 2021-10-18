Евросоюз не одобрит российскую вакцину в этом году

Регуляторный орган Евросоюза в области лекарственных средств вряд ли одобрит российскую вакцину против коронавируса - "Sputnik V" - до конца 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что невозможность одобрения связана с отсутствием некоторых документов для регистрации вакцины. Источник также отметил, что регистрация возможна в первом квартале 2022 года.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте "Спутника V" появилась информация, что российская вакцина в ближайшие месяцы может быть одобрена ВОЗ.