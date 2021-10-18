Азербайджан построит железную дорогу в Восточный Зангезур

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует строительство новой железной дороги, соединяющей Геранбойский район с Кельбаджарским, передает Интерфакс.

Отмечается, что помимо уже реализуемых проектов, специалистами АЖД прорабатываются новые направления строительства железнодорожных путей на освобожденных территориях. Одним из таких направлений является железная дорога Делимамедли-Кельбаджар, протяженность которой составит 88,8 км.На этой однопутной железной дороге также предполагается спроектировать и построить около 220 искусственных инженерных сооружений.

О сроках начала строительных работ не сообщается.