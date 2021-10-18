В Зангилане строится международный аэропорт фото
Во время поездки в Зангиланский район президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства Зангиланского международного аэропорта.
Согласно информации, генеральный директор ООО AzVirt Кямиль Алиев проинформировал главу государства и первую леди о проводимой в аэропорту работе.
Строительство аэропорта со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3000 метров началось в мае этого года. Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжелые грузовые самолеты. Аэропорт будет играть большую роль в будущем успешном социально-экономическом развитии Зангилана. Строительные работы планируется завершить в 2022 году, отмечает АзерТАдж.