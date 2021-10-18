В Москве Армению назвали «головной болью» России

Директор Центра анализа стратегий и технологий, российский военный эксперт Руслан Пухов в беседе на YouTube-канале Civilnet с армянским политическим обозревателем Аршалуйсом Мгдесяном заявил, что Армения является головной болью России.

Кроме того, Пухов заявил, что спустя год после второй Карабахской войны в Армении даже не пытаются переоценить произошедшее, а лишь обвиняют в поражении Россию.

«Армения – лишь одна из головных болей, которые у России сейчас есть. Плохие отношения с Западом, сложный комплекс отношений с Беларусью, непонятная ситуация в странах Центральной Азии после прихода талибов к власти. Поэтому Армению я бы назвал «головной больной №17». То есть у нас масса других головных болей», - отметил военный эксперт.