Алиевы посетили воинскую часть на границе с Ираном и Арменией фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Зангилан ознакомились с условиями, созданными в комплексе воинской части Государственной пограничной службы в Зангиланском районе.
Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о комплексе.
Новая воинская часть Государственной пограничной службы, осуществляющая охрану участков государственной границы Азербайджана с Ираном и Арменией, которые проходят через Зангиланский район, занимает территорию площадью 15 гектаров. Сюда входят здание штаба и солдатская казарма, рабочие помещения с необходимыми условиями для прохождения службы личного состава на высоком уровне, столовая и другие постройки. В комплексе в соответствии с назначением воинской части созданы необходимые условия, позволяющие организовать служебно-боевую деятельность, повысить профессиональные навыки и боеспособность военнослужащих, совершенствовать военные знания и морально-психологическую подготовку личного состава.
Главе государства были представлены боевые бронированные машины, стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и другая техника, находящиеся в служебном пользовании воинской части.