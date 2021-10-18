Талибы избили журналистов в центре Кабула

Несколько журналистов, которые освещали протест афганских женщин, были избиты талибами, сообщает газета Le Figaro.

Утром 21 октября около 20 женщин собрались в центре Кабула, защищая свои права на образование и работу, призывая “Талибан” открыть школы и университеты, а также позволить женщинам работать. На протяжении полутора часов они скандировали лозунги “Безработица, бедность, голод” и “Мы хотим учиться”.

Талибы не вмешивались в демонстрацию, однако избили и разогнали журналистов, пытавшихся освещать события.

“Такова ситуация, талибы не уважают ни журналистов, ни местных жителей, ни женщин”, - сказала один из организаторов протеста Захра Мохамади.

Она также обратилась ко всем женщинам в Афганистане с призывом не бояться талибов и сражаться за свои права “несмотря ни на что”.

Отметим, что с приходом “Талибана” к власти в этой стране женщины неоднократно проводили акции протеста.