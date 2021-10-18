НАТО разработал новый план против России

Главы оборонных ведомств государств Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе планируют утвердить новый план противодействия якобы возможному нападению со стороны России сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Как утверждается в публикации, "министры обороны стран НАТО намерены в четверг согласовать новый комплексный план защиты от какой-либо потенциальной атаки на нескольких фронтах". В материале констатируется, что в НАТО "по-прежнему настроены на сдерживание Москвы", несмотря на то, что альянс теперь в большей степени, нежели раньше, уделяет внимание Китаю.

Агентство отмечает, что данный план предусматривает возможность "любого одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах", в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем. Как следует из публикации, опрошенные официальные лица не утверждают, что такая атака последует.

"Если будет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций", - приводятся в материале слова американского чиновника. "Различные события могут произойти одновременно, в связи с этим требуется целостная подготовка", - цитирует слова официального лица ТАСС.