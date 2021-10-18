В Белом доме не планируют встречаться с Путиным

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что ничего не знает о возможной подготовке к новой встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина до конца текущего года, сообщает Интерфакс.

"Я не знаю, каковы планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны ", - заявила Псаки.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов в текущем году "в том или ином формате - вполне реальна".