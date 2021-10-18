Глава МИД России Сергей Лавров на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что пять русских школ откроется в Таджикистане в рамках инициативы по укреплению позиций русского языка, аналогичные программы готовятся для Узбекистана, интерес к проекту проявляет Армения.

В Ереване поспешили опровергнуть слова главы внешнеполитического ведомства России.

Правительство Армении не имеет планов открытия в республике русских школ, заявил министр образования, науки, культуры и спорта страны Ваграм Думанян.