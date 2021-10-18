Kapital Bank представил новую услугу Kliklə ödə

Благодаря этой функции пользователи Mushtari Bank смогут получать платежи через веб-сайт или мобильное приложение Mushtari Bank. Например, если пользователь Mushtari Bank хочет получить платеж от другого лица, то он может выбрать категорию продаваемого продукта, указать название продукта, сумму платежа, имя покупателя и комментарий для покупателя.

Kapital Bank регулярно предлагает различные услуги, функции и акции как для физических лиц, так и для предпринимателей. Теперь посредством услуги Kliklə ödə («Одним кликом») можно будет производить мгновенную оплату. Чтобы воспользоваться услугой необходимо подключиться к системе через Mushtari Bank и активировать функцию.

Затем продавец отправляет покупателю ссылку или созданный для оплаты генерированный QR-код. Покупатель может произвести мгновенную оплату при помощи одного из вышеуказанных способов. Ссылка остается активной в течение 72 часов и автоматически отменяется по окончании периода. В данной услуге нет лимита на принимаемую сумму, а комиссия составляет 1,5% для любой платежной карты.

Следует отметить, что с помощью десктопной версии Mushtari Bank можно легко и безопасно пользоваться множеством услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях, онлайн кредитные продукты (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т.д.

Для подключения к системе Mushtari Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Mushtari Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.