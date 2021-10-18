В Кремле ничего не знают о задержании россиян в Турции

«В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, если были задержаны российские граждане, то Турция должна была проинформировать дипломатическое представительство России.

"Эта информация действительно должна была быть предоставлена, если об этом идет речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", - добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.