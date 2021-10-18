На какие автобусные маршруты больше всего жалуются бакинцы

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, на основании 800 поступивших обращений было установлено, что большинство жалоб поступает на маршрутные линии №40 и №202 (компания-перевозчик ООО Çinar-Trans), №44 (ООО Şidili), №77 (физическое лицо Малик Оруджев), №119 и 135 (компания Faiqoğlu), №146-164 (ООО BMH), №163 (ООО Grand-Bus) и №214 (Ayşən-LTD).

Также были проведены мониторинги. На маршрутах были замечены автобусы с изношенными, порванными сиденьями, с коррозией железных деталей, с технической неисправностью и неполадками. В то же время выявлены случаи, когда водители перевозили пассажиров сверх нормы для одного салона и с открытыми дверями, курили за рулем, грубо обращались с пассажирами и нарушали другие правила перевозки пассажиров и дорожного движения.

Хотя перевозчики неоднократно предупреждались в письменной и устной форме, никаких мер в этом направлении не было принято. Следует отметить, что временные перевозчики указанных регулярных маршрутов были предупреждены о необходимости улучшения их деятельности и повышения качества обслуживания в течение месяца. Если какие-либо изменения в этом направлении не осуществляться за этот период, будут приняты меры в соответствии с законом о смене компаний-перевозчиков.