STP и Свободная экономическая зона Алят договорились о сотрудничестве
Одна из передовых компаний Азербайджана – Группа компаний STP и Свободная экономическая зона Алят подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Церемония подписания состоялась на выставке Rebuild Karabakh.
Целью подписания документа является развитие экономических связей между двумя структурами, в том числе сотрудничество в области взаимообмена знаниями, информацией и опытом. Кроме того, предусматривается совместная работа структур в области взаимного поощрения деятельности и привлечения инвестиций.
Меморандум подписали со стороны Группы компаний STP генеральный директор Руслан Агабейли, а со стороны Свободной экономической зоны Алят – председатель правления уполномоченной структуры Валех Алескеров.
В Меморандум о взаимопонимании включены пункты «Взаимоподдержка осуществлению инвестиционных вложений», «Организация взаимной необходимой координации в ходе рабочих визитов», «Обмен знаниями, информацией и опытом», а также по другим направлениям.