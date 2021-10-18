STP и Свободная экономическая зона Алят договорились о сотрудничестве

Одна из передовых компаний Азербайджана – Группа компаний STP и Свободная экономическая зона Алят подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Церемония подписания состоялась на выставке Rebuild Karabakh.

Целью подписания документа является развитие экономических связей между двумя структурами, в том числе сотрудничество в области взаимообмена знаниями, информацией и опытом. Кроме того, предусматривается совместная работа структур в области взаимного поощрения деятельности и привлечения инвестиций.

Меморандум подписали со стороны Группы компаний STP генеральный директор Руслан Агабейли, а со стороны Свободной экономической зоны Алят – председатель правления уполномоченной структуры Валех Алескеров.