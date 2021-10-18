Икрам Нур, автор haqqin.az 13:49

Израиль и Саудовская Аравия активно ведут переговоры относительно установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщают масс-медиа со ссылкой на высокопоставленные источники в Соединенных Штатах Америки. После того, как стало известно о подписании соглашения о нормализации между Эмиратами и Израилем, в Дубае за пять минут построили кошерный ресторан, где блюда будут готовиться под наблюдением раввина Леви Духмана, а все гостиничные объекты должны получить сертификаты «Кошер». Теперь всех интересует вопрос – как скоро разворот на 180 градусов в отношении Израиля совершит Эр-Рияд.

И ответ здесь один: при нынешнем короле это не произойдет, до восшествия на престол Мухаммеда бин Салмана кошерную кухню в Эр-Рияде попробовать не удастся. Престарелый король Салман все еще царствует, хотя фактически уже и не правит, годы и букет болезней - от Альцгеймера до диабета - берут свое, но он хочет уйти чистым перед арабской улицей, не запятнав себя отказом от формулы «Израиль – враг арабов». Год-два, максимум три он еще будет цепляться за традиции и идефикс «палестинское государство». Но песок в верхней части часов убывает – и бремя решения о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля ляжет на его наследника, к чему Мухаммед бин Салман вполне готов и иного выхода, как дружить, просто не видит. Эмираты показали, что в Авраамовых соглашениях ничего страшного нет. Небеса не разверзлись, шайтан не пришел забирать души тех, кто их подписал. Эмираты выиграли – и теперь в полной мере пожинают плоды этого смелого шага. И если «арабская улица» и религиозные фанатики громко возмущаются – то местные правящие элиты только аплодируют.