Союз Израиля с Эр-Риядом: дружба против третьего – святое дело дворцовые тайны
Израиль и Саудовская Аравия активно ведут переговоры относительно установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщают масс-медиа со ссылкой на высокопоставленные источники в Соединенных Штатах Америки.
После того, как стало известно о подписании соглашения о нормализации между Эмиратами и Израилем, в Дубае за пять минут построили кошерный ресторан, где блюда будут готовиться под наблюдением раввина Леви Духмана, а все гостиничные объекты должны получить сертификаты «Кошер». Теперь всех интересует вопрос – как скоро разворот на 180 градусов в отношении Израиля совершит Эр-Рияд.
И ответ здесь один: при нынешнем короле это не произойдет, до восшествия на престол Мухаммеда бин Салмана кошерную кухню в Эр-Рияде попробовать не удастся. Престарелый король Салман все еще царствует, хотя фактически уже и не правит, годы и букет болезней - от Альцгеймера до диабета - берут свое, но он хочет уйти чистым перед арабской улицей, не запятнав себя отказом от формулы «Израиль – враг арабов».
Год-два, максимум три он еще будет цепляться за традиции и идефикс «палестинское государство». Но песок в верхней части часов убывает – и бремя решения о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля ляжет на его наследника, к чему Мухаммед бин Салман вполне готов и иного выхода, как дружить, просто не видит.
Эмираты показали, что в Авраамовых соглашениях ничего страшного нет. Небеса не разверзлись, шайтан не пришел забирать души тех, кто их подписал. Эмираты выиграли – и теперь в полной мере пожинают плоды этого смелого шага. И если «арабская улица» и религиозные фанатики громко возмущаются – то местные правящие элиты только аплодируют.
Ведь нормальные отношения с Израилем для них – если и не окно в большой мир, где со своими деньгами они уже давно, но пропуск в лигу достопочтенных джентльменов, где за сигарой и глотком доброго виски решаются вопросы геополитики на миллиарды долларов. Арабским элитам очень хочется попасть в эту лигу, поскольку их нефтедоллары для старых капиталов выглядят несколько несерьезно и требуется их признание.
Что ж, признать их готовы, но при одном принципиальном условии: деньги не имеют национальности и конфессии, арабские они или же еврейские – никого не волнует. То же самое и в отношении технологий, без которых в нынешнем мире – только на обочину, никаких перспектив развития. Существовать можно – в лидеры выбиться нельзя, так и останешься «тапочником», пусть твой верблюд и в инкрустированной золотом уздечке ходит.
Наследный принц Саудовской Аравии все это прекрасно понимает и уже готов ломать через колено старые элиты, застрявшие в XX веке, через приклады и удары солдатских ботинок объяснять им, что время традиций ушло, уступив место новым подходам. К тому же для саудитов иранскую угрозу никто не отменял.
Переговоры с Тегераном, которые ведет Эр-Рияд, может быть, и сбавят напряженность, но ненамного. Саудовская Аравия и Иран – антагонисты в регионе. И примирение их может быть только временным. Израиль здесь – самый лучший союзник саудитов, поскольку его «экзистенциальное» опасение иранцев – гарантированный залог союза с саудитами, в частности, и монархиями Персидского залива в целом.
Мир и безоблачность между Тегераном и Эр-Риядом категорически невозможны, но точно такая же ситуация в отношениях Израиля и Ирана. А дружить против кого-то, что бы там ни говорилось, – лучшая основа для партнерства, вне зависимости от того, какой нынче век на дворе.
Взаимные симпатии саудитов и израильтян существуют давно, как и совместные действия против иранцев. Разве что подробности не так уж часто всплывают в информационной ленте. А потому союз двух этих стран предопределен…