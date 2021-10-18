Врач-анестезиолог Джавид Пашаев рассказал об особенностях своей профессии

Любое вмешательство в организм человека воспринимается как сильный стресс. Подготовка к операции является одним из этапов лечения, от ее характера во многом зависит восстановление утраченных функций организма и улучшение качества жизни пациента. Врач-анестезиолог Джавид Пашаев рассказал об этапах подготовки к операции, почему перед операцией нельзя есть и пить, из-за чего люди испытывают тошноту и рвоту после операции и о многом другом.

- Какие этапы подготовки осуществляются в операционной?

- Перед переводом пациента в операционную анестезиолог назначает премедикацию (введение лекарственных веществ, облегчающих проведение дальнейшей анестезии). Затем операционная бригада транспортирует их до операционного стола. Анестезиолог проводит измерение артериального давления пациенту, а также подключает пульсоксиметр на кончик пальца для измерения уровня кислорода в крови. Эти устройства позволяют внимательно следить за жизненно важными функциями пациента на протяжении всей операции. В случае необходимости за 3-5 минут до начала анестезии можно обеспечить подачу кислорода через маски. Общая анестезия приводит к возникновению особого состояния сна (медикаментозный сон), сопровождающегося мышечным расслаблением и обезболиванием.

После того как пациент «засыпает», анестезирующие газы, смешанные с кислородом, вводятся через трубку, помещенную в трахею. Анестезия продолжается до тех пор, пока обеспечивается подача этих газов. Вскоре после ее прекращения анестезия заканчивается, и пациент просыпается. В это время анестезиолог постоянно контролирует состояние пациента и проводит необходимые процедуры, связанные с ходом операции.

- Почему перед операцией нельзя есть и пить?

- Очень важно при подготовке к анестезии, чтобы желудок пациента был пуст, так как даже минимальное количество находящейся в желудке пищи или воды могут значительно снизить безопасность анестезии. Пациентам не следует принимать пищу и употреблять жидкость за 4-6 часов до процедуры, так как полный желудок может привести к возникновению рвотных позывов. Это очень опасно и может блокировать или раздражать дыхательные пути пациента. Во время операции это косвенно может обернуться тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода. При неотложных операциях пациент оперируется и быстро интубируется независимо от приема пищи.

- Почему люди испытывают тошноту и рвоту после операции?

- В целом некоторые из пациентов, перенесших операцию, особенно те, кто получил общую анестезию (или наркоз, как говорили раньше), после пробуждения испытывают боль и тошноту. Острая форма тошноты сменяется периодической рвотой, и в памяти человека сохраняются неприятные переживания. К сожалению, некоторые из наших пациентов считают, что позыв на рвоту является показателем выведения анестетика из организма. Этот подход не имеет научного обоснования. На самом деле рвота представляет собой нежелательную реакцию, которую следует ожидать при анестезии и хирургическом вмешательстве.

Тошнота или рвота - это распространенные нежелательные эффекты в хирургии, особенно после общей анестезии. Такие жалобы обычно наблюдаются в раннем послеоперационном периоде.

Если раньше 80 процентов людей страдали от тошноты и рвоты после операции, даже после приема профилактических средств, то в наше время это встречается лишь у 30 процентов. Вместе с тем побочные реакции встречаются примерно в одном случае из тысячи.

Проблема послеоперационной тошноты и рвоты — одно из неприятных осложнений послеоперационного периода. У некоторых пациентов могут возникнуть послеоперационные осложнения при хирургии глаза (кровотечение), шрамы после пластической операции, повышение внутричерепного давления и серьезные проблемы при нейрохирургии.

- Через сколько часов после операции кормящие матери могут продолжить грудное вскармливание ребенка?

- Используемые сегодня анестезирующие препараты оказывают быстрое действие на организм и быстро выводятся из организма. Количество анестетика, обнаруженного в грудном молоке после применения анестезии, незначительно и намного ниже уровня, который может повлиять на здоровье ребенка. Поэтому специалисты советуют кормящим мамам продолжать грудное вскармливание малышей после наркоза.

- Почему пациентам проводят анестезию во время плановой интубации?

- Пациентам, находящимся в реанимационном отделении, необходимо провести плановую интубацию. При отсутствии запланированной интубации у пациента могут усилиться болевые ощущения, что может привести к таким серьезным последствиям, как разрушение зубов, травма языка и многим другим проблемам. С момента появления COVID-19 все чаще приходится слышать про интубацию. Например, при недостатке кислорода пациенту делают анестезию во избежание этого опасного состояния.