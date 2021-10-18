Агенты собирали и передавали в «Моссад» информацию о турецких гражданах, в частности студентах, которые в будущем планируют работать в оборонной сфере.

Задержание производили сотрудники турецкой контрразведки (MIT), но наблюдение за ними велось около года. Всего было выявлено пять таких групп, действовавших в четырех турецких провинциях.

По информации Sabah, задержанные агенты действовали в течение нескольких лет в разных районах Турции.

Все задержанные были арабского (палестинского) происхождения. Эти агенты действовали группами по три человека. Для передачи информации своим кураторам из "Моссада" они выезжали за границу, в частности в Цюрих, Бухарест, Загреб и Найроби, где и получали необходимые инструкции.

Информация и документы, важные для израильского государства, полученные методами разведки, передавались офицерам, которых называют "оперативными сотрудниками".

Отмечается роль сотрудника "Моссада", который, по всей видимости, руководил работой агентов, был координатором между ними и кураторами. Сообщается, что он прибыл в Турцию в 2015 году, а в июне 2020 года объявлялось, что он пропал без вести.

Также сообщается, что агенты за свою работу получали денежное вознаграждение. Для оплаты их услуг использовали виртуальную валюту Bitcoin, а также коммерческие предприятия, имеющие возможность получать денежные переводы из-за границы.

Опубликованы фотографии и инициалы троих задержанных.