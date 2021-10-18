Представители нескольких стран отказались слушать Матвиенко
Члены делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии покинули зал заседаний Европейской конференции председателей парламентов во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает ТАСС со ссылкой на члена российской делегации.
По его словам, как только Матвиенко вышла на трибуну, члены делегации Польши и других балтийских стран удалились, однако после выступления Матвиенко все вернулись на свои места, за исключением представителей Эстонии.
Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21-22 октября.