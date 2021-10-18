Эрдоган: «В Идлибе мы сделаем все, что нужно...»

«Анкара в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передают турецкие СМИ.

По словам турецкого лидера, в настоящий момент военные операции продолжаются в критически важных точках региона, и неизвестно, какую позицию займет режим президента Сирии Башара Асада.

«В Идлибе мы сделаем все, что нужно, мы ответим со всем нашим тяжелым вооружением. Мы не оставим ситуацию, как она идет», - сказал Эрдоган