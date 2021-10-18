Вагит Алекперов в Баку принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank

Современное офисное здание, расположенное по адресу: проспект Зардаби, 81К, отремонтировано в соответствии с новой концепцией Yelo Bank – «Яркий Банкинг».

Накануне, 20 октября, состоялось официальное открытие нового головного офиса ОАО Yelo Bank. В мероприятии приняли участие все акционеры банка, руководство Центрального банка Азербайджанской Республики, а также другие официальные лица.

Здание отличается своей функциональностью - просторное офисное помещение, комфортные рабочие зоны, большой актовый зал, внутренняя библиотека, спортивный зал и кафетерий. Всё вышеперечисленное даёт возможность сотрудникам совмещать не только решение рабочих вопросов, но и является идеальным местом для общения, социализации, взаимодействия и проведения встреч.

Выступивший на открытии Вагит Алекперов выразил уверенность в правильности выбора новой стратегии, реализуемой с начала текущего года, о чем уже свидетельствуют высокие финансовые показатели Банка.

«Yelo Bank - современный бренд, миссия которого заключается как в поддержке малого и среднего предпринимательства, так и оказании полного спектра финансовых услуг населению Азербайджана.

Все, что мы видим сегодня, еще раз доказывает профессионализм команды. Я хочу еще раз поздравить руководство и коллектив Yelo Bank с этим знаменательным событием и пожелать всем успехов и достижения поставленных целей», - сказал В.Алекперов.