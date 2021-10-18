Вагит Алекперов в Баку принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
Накануне, 20 октября, состоялось официальное открытие нового головного офиса ОАО Yelo Bank. В мероприятии приняли участие все акционеры банка, руководство Центрального банка Азербайджанской Республики, а также другие официальные лица.
Современное офисное здание, расположенное по адресу: проспект Зардаби, 81К, отремонтировано в соответствии с новой концепцией Yelo Bank – «Яркий Банкинг».
Здание отличается своей функциональностью - просторное офисное помещение, комфортные рабочие зоны, большой актовый зал, внутренняя библиотека, спортивный зал и кафетерий. Всё вышеперечисленное даёт возможность сотрудникам совмещать не только решение рабочих вопросов, но и является идеальным местом для общения, социализации, взаимодействия и проведения встреч.
Выступивший на открытии Вагит Алекперов выразил уверенность в правильности выбора новой стратегии, реализуемой с начала текущего года, о чем уже свидетельствуют высокие финансовые показатели Банка.
«Yelo Bank - современный бренд, миссия которого заключается как в поддержке малого и среднего предпринимательства, так и оказании полного спектра финансовых услуг населению Азербайджана.
Все, что мы видим сегодня, еще раз доказывает профессионализм команды. Я хочу еще раз поздравить руководство и коллектив Yelo Bank с этим знаменательным событием и пожелать всем успехов и достижения поставленных целей», - сказал В.Алекперов.
Председатель Центрального банка Эльман Рустамов поздравил коллектив банка с открытием нового головного офиса и высоко оценил результаты, достигнутые сотрудниками Yelo Bank после процесса ребрендинга.
Глава Наблюдательного совета Yelo Bank Марина Кулишова отметила, что долгожданное открытие нового головного офиса является логическим завершением процесса ребрендинга Банка:
«Головной офис – это сердце и мозговой центр любой организации. Мы уделили особое внимание созданию максимально комфортных условий для нашей команды, так как наш главный актив — это персонал, который тут работает».
Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов подтвердил, что открытие головного офиса является очередным шагом в реализации новой стратегии:
«Банк уже вышел на качественно новый уровень обслуживания. Согласно нашей новой стратегии, мы продолжим поддержку реального сектора экономики. А также будем активно развивать розничный банкинг путем поиска новых инновационных решений для улучшения банковского опыта наших клиентов.
Хочу особо поблагодарить глубокоуважаемого Вагита Юсуфовича за неоценимую поддержку Банка в реализации наших основных стратегических бизнес-целей».
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!