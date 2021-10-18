Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти стран, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу. Его цитирует телеканал Haberturk.

"Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело - давать уроки Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканским странам.

Ранее посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом к Турции освободить Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.