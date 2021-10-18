Британский эксперт: Приемы Гэмбл не действовали на Путина

Американская журналистка Хэдли Гэмбл, которая была ведущей «Российской энергетической недели», использовала против президента России Владимира Путина семь приемов флирта, сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Даррена Стэнтона.

По словам эксперта, американка использовала такие классические приемы соблазнения, как дотрагивания до собственных волос, размашистые движения ногой в сидячем положении и расширенные зрачки, которые демонстрируют интерес к партнеру. При этом Стэнтон затруднился сказать точно, было ли все это частью тщательно спланированной тактики или импровизацией.