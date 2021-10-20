Несчастный случай в худатской школе: умерла восьмиклассница обновлено
Генеральная прокуратура распространила информацию по поводу смерти школьницы в Худате.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в прокуратуре Хачмазского района проводится расследование по факту смерти Х.Раджабовой (2008 г.р.), ученицы 8-го класса средней школы №5 имени Ибрагима Меликова города Худат Хачмазского района.
*** 15:34
В школе №5 города Худат произошел несчастный случай.
Как сообщили haqqin.az в отделе образования Хачмазского района, ученица 8-го класса Раджабова Хадиджа Раджаб гызы пожаловалась на плохое самочувствие. Школьница была госпитализирована, однако несмотря на усилия врачей спасти ее жизнь не удалось. О причинах смерти школьницы не сообщается.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Ведется расследование.