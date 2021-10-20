«Азеригаз» выслушало жителей Самуха и пообещало решить их проблемы

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает оказывать поддержку предпринимателям. Как в Баку и пригородных поселках, так и в регионах постоянно проводятся встречи с предпринимателями, руководящие работники «Азеригаз» интересуются их проблемами. С этой же целью очередной «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз» был организован для самухских предпринимателей.

В пресс-службе ПО haqqin.az сообщили, что во встрече в Самухском районе принимали участие заместитель генерального директора «Азеригаз» по продажам Рашад Джавадов и другие руководящие лица ПО, сотрудники Агентства развития малого и среднего бизнеса, а также представители Самухской районной исполнительной власти.

Выступавшие предприниматели в основном просили предоставить им льготы по задолженностям за использованный газ, возникшим в прошлые годы. Заместитель генерального директора «Азеригаз» отметил, что каждое обращение будет рассмотрено и представлено гендиректору «Азеригаз» Руслану Алиеву.