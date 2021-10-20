Мексиканский лук вызвал волну заражений в США

В США зафиксирована вспышка сальмонеллеза, в 37 штатах страны заболели 650 человек, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причиной вспышки заболевания аменриканские власти считают свежий белый, красный и желтый лук, ввозимый из штата Чиуауа в Мексике.

В связи с этим американцев призвали отказаться от покупки лука, ввозимого из Чиуауа, а также от овощей без специальных наклеек и упаковки с информацией о месте выращивания.

На данный момент власти США проводят проверку с целью уточнения, связана ли вспышка заболевания с луком из Чиуауа или с каким-то другим.

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Salmonella. Симптомами болезни являются повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота.