МИД Турции не знает о провале российских шпионов

Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил РИА Новости, что не располагает информацией об аресте в стране четырех граждан РФ, обвиняемых в шпионаже.

В среду газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов.

"Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам", - сказал Бильгич, отвечая на вопрос агентства об аресте россиян.