Чистая процентная прибыль Банка Республика достигла 39,1 млн манатов

Банк Республика, один из ведущих банков страны, объявил финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Согласно отчетности, Банк продолжил динамичное развитие, показав прирост по всем показателям, и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая процентная прибыль Банка выросла более чем на 10%, достигнув 39,1 млн манатов, а чистая прибыль составила 12,1 млн манатов, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 16,2% и составил 98,8 млн манатов, превышая регулятивную норму почти в 2 раза.

По результатам 9 месяцев банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, по сравнению с концом прошлого года депозитный портфель банка увеличился на 15,2%, что в очередной раз подтверждает высокое доверие клиентов к банку. Кредитный портфель банка увеличился на 39,8%, основная часть выданных кредитов была направлена на кредитование реального сектора, который является приоритетным как для банка, так и для экономики страны.