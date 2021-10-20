Полиция Санкт-Петербурга задержала семерых азербайджанцев по подозрению в торговле оружием
В одном из кафе Санкт-Петербурга правоохранители задержали семерых уроженцев Азербайджана, подозреваемых в торговле оружием, пишут российские СМИ.
Согласно информации, накануне сотрудники Центра «Э» ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провели обыск в кафе «Дольче Вита» на улице Шаумяна. В ходе операции оперативники нашли четыре пистолета. Только один из них зарегистрирован. Остальные – со стертыми номерами или «потерянные» по документам.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Имена задержанных не сообщаются.