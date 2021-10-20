Коронавирус в Азербайджане: инфицированные и умершие
В Азербайджане выявлено еще 2 005 случаев заражения коронавирусом, 1011 человек вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 20 пациентов.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 509 862 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 481 696 человек вылечились, 6 829 скончались, число активных больных – 21337.
За прошедшие сутки проведено 12 533 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 069 352 теста.