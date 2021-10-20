Сеть магазинов «Техномарт», функционирующая под тем же названием с 2019 года, провела ребрендинг!

Основная цель ребрендинга - донести до населения философию «Техномарта» более доступным способом. А чтобы узнать больше, давайте еще раз познакомимся!

Новый день, новые желания, жизнь и вообще все живое берет свое начало от солнца. Источником вдохновения обновленной компании стало именно солнце. «Техномарт», выбравший желтый цвет как основной, создал свое «солнце». Таким образом, было достигнуто желание подчеркнуть неиссякаемую энергию бренда, а также приятные моменты, которые он всегда дарит людям, реализуя их потребности.