В немецком городе Дрезден пожилая супружеская пара из Азербайджана стала жертвой нападения националиста.

По информации немецких СМИ, 67-летний мужчина вместе со своей супругой и внуками ехал в трамвае, когда к ним пристал 54-летний немец, который начал выкрикивать ксенофобские лозунги и требовал, чтобы все мигранты покинули его родину.

После этого немец напал на азербайджанца и ударил его кулаком в лицо, отчего тот получил рваную рану на лбу. Мужчина также схватил 66-летнюю азербайджанку за волосы и со всей силы ударил ее об ступеньку лестницы. Врачи диагностировали у женщины множественные синяки и травму колена.

В настоящее время прокуратура и полицейское управление в Дрездене проводят расследование по факту нападения на пожилую пару из Азербайджана.

По просьбе прокуратуры Дрездена нападавший временно помещен в психиатрическую больницу. На момент совершения преступления он уже имел условную судимость.