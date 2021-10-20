В Беларуси готовят законопроект о признании геноцида

Белорусские депутаты готовят законопроект о признании геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в четверг замглавы комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ палаты представителей Лилия Ананич.

"Инициатива Генеральной прокуратуры услышана депутатами, и сегодня в достаточной степени готовности проект законодательного акта, который призван стать политическим, правовым и моральным документом, законом, который осуждает геноцид белорусского народа, признает геноцид белорусского народа", - отметила замглавы парламентской комиссии, слова которой приводит агентство БелТА.