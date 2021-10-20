В Сирии казнили экотеррористов

В четверг, 21 октября, по обвинению в организации лесных пожаров, в результате которых погибли три человека и приведены в непригодное состояние тысячи гектаров леса, были казнены 24 экотеррориста, сообщило министерство юстиции Сирии.

“Преступники, осуществившие терракты, приведшие к гибели людей и уничтожению государственной собственности, были казнены”, - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что по этому делу еще 11 человек получили пожизненные сроки.

Напомним, что лесные пожары вспыхнули в нескольких странах Ближнего Востока в октября 2020 года. В Сирии пожар охватил центральные части провинций Хомс и Латакия. Правительство этой страны заявило, что в результате катастрофы погибли трое людей.