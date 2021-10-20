Минобороны АР опубликовало обновленный список павших за Карабах

Минобороны Азербайджана обнародовало фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 908 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 октября, а также шестерых военных, числящихся пропавшими без вести.

Отметим, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

С полным списком военных, ставших шехидами в Отечественной войне, можно ознакомиться по ссылке.