Историческое соглашение между Израилем и ОАЭ
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали историческое соглашение об исследовании космоса и сотрудничестве, передает mignews.com.
Это произошло сегодня на Всемирной неделе космоса, которая является частью выставки Expo Dubai 2020.
Подписали, в частности, соглашение министр науки, технологий и космоса Израиля Орит Фаркаш и министр ОАЭ по передовым технологиям Сара Аль Амири.
Также были подписаны два проекта сотрудничества. Первый – относительно миссии на Луну "Берешит-2", а второй – по новаторским научным исследованиям на основе израильско-французского спутника "Венера" и его данных. Обе стороны также будут продвигать проект с участием студентов из обеих стран.