Москва о взаимоотношениях Баку и Тегерана
"Москва рассчитывает, что Иран и Азербайджан политико-дипломатическими методами урегулируют ситуацию на границе", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
"Последовательно выступаем за снижение напряжённости на границе между Азербайджаном и Ираном. Убеждены, что все вопросы в отношениях этих двух близких друг другу государств должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами, таким путём преодолеваться разногласия в духе добрососедства", - сказала Захарова.