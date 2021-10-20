Вакцинировать ли азербайджанских детей? В редакции haqqin.az специалист из Израиля столкнулся с главным инфекционистом Азербайджана

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 18:04

На фоне глобального роста числа заражений среди детей европейские специалисты предупреждают: если не удастся сдержать массовой вакцинацией пандемию коронавируса, она грозит перекинуться уже на детей и подростков, которые, как выясняется, очень восприимчивы к штамму «дельта». В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала необходимой иммунизацию детей от вируса COVID-19, после чего в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Венгрия, США, Сингапур, Израиль и другие началась массовая вакцинация подростков с возраста 12 лет с использованием вакцины BioNTech/ Pfizer. К слову, компания Pfizer уже направила на утверждение в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) новую вакцину для иммунизации детей в возрасте от пяти лет. С вопросом о том, начнут ли в нашей стране прививать детей и подростков, haqqin.az обратился к главному инфекционисту Азербайджана Тайару Эйвазову.

- Как известно, нижний порог возраста, в котором у нас вакцинируют от коронавируса, составляет восемнадцать лет, - ответил Эйвазов. – В отличие от взрослых дети переносят болезнь гораздо легче, у них меньше осложнений и, соответственно, потребности в госпитализации. Как вы знаете, в условиях массовой вакцинации основным показателем для введения тотального карантина и закрытия детсадов, школ и вузов является процент наполняемости клиник и реанимационных отделений ковидными больными. Такого наплыва больных, как это было в декабре 2020 года, сегодня, по счастью, нет. Следовательно, нет и острой необходимости в массовой вакцинации детей и подростков. - Но ведь дети, переболев легко и даже бессимптомно, могут способствовать распространению коронавируса... - Это действительно так. Но если родители вакцинированы, они легко переболеют ковидом, зачем же тогда детей вакцинировать? В настоящий момент мы не видим причин для начала массовой вакцинации детей, закрытия школ и перехода на удаленные формы обучения, предпочитая локальные меры профилактики, позволяющие нам держать ситуацию в школах и детских садах под жестким эпидемиологическим контролем. - А как же быть с детьми из группы риска, страдающими хроническими заболеваниями? - Естественно, в таких случаях структуры, которые отвечают за борьбу с пандемией коронавируса в Азербайджане, рекомендуют вакцинацию, поскольку это необходимо для их здоровья. Но только с согласия родителей. - Почему у нас не проводится массовое обследование детей путем экспресс-тестов? - Такого рода обследования, позволяющие за несколько минут выявить факт заражения вирусом COVID-19, проводятся только в государствах, производящих экспресс-тесты. В странах, где они не производятся, используют ПЦР-тестирование при подозрении на ковид… * * * Позиции главного инфекциониста Азербайджана haqqin.az решил противопоставить точке зрения представителя Израиля – страны, являющейся сегодня мировым лидером по уровню вакцинации детей. По нашей просьбе ситуацию прокомментировал профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса» - клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме. Беркун отметил, что вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет Израиль проводит с июня 2021 года, а вакцинация старших подростков началась еще раньше. В настоящий момент в Израиле привито 50 процентов подростков в возрасте 12-16 лет, и более 80 процентов израильтян старше 16 лет. Особых побочных явлений среди них не наблюдалось. У мальчиков были зафиксированы отдельные случаи легкого миокардита, проходившие через несколько дней (5-6 случаев на 250 тысяч привитых подростков). Профессор отметил, что вакцинированные дети в отличие от своих не вакцинированных ровесников, болеют коронавирусом в 40 (!!) раз меньше. По его словам, компания BioNTech/Pfizer опубликовала результаты воздействия вакцинации трех тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет, показавшие высокую эффективность вакцины и отсутствие побочных явлений, и теперь минздрав Израиля с нетерпением ждет, когда FDA утвердит эту вакцину, чтобы начать прививать детей с пятилетнего возраста. Яков Беркун рассказал также о мудрой тактике борьбы с ковидом в израильских школах, в которых всем родителям бесплатно раздали экспресс-тесты для выявления ковида, чтобы они тестировали своих детей раз в несколько дней и, при обнаружении положительного результата, сообщали врачам. В результате, если ребенок заражен, он не приходит в школу и, соответственно, отпадает необходимость закрывать весь класс. Таким образом, больные дети сидят на карантине, а здоровые - продолжают учиться. И хотя, к сожалению, родители не всегда своевременно тестировали своих детей, массовых заражений ковидом среди подростков больше не было.