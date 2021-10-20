Вакцинировать ли азербайджанских детей? В редакции haqqin.az специалист из Израиля столкнулся с главным инфекционистом Азербайджана
На фоне глобального роста числа заражений среди детей европейские специалисты предупреждают: если не удастся сдержать массовой вакцинацией пандемию коронавируса, она грозит перекинуться уже на детей и подростков, которые, как выясняется, очень восприимчивы к штамму «дельта».
В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала необходимой иммунизацию детей от вируса COVID-19, после чего в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Венгрия, США, Сингапур, Израиль и другие началась массовая вакцинация подростков с возраста 12 лет с использованием вакцины BioNTech/ Pfizer.
К слову, компания Pfizer уже направила на утверждение в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) новую вакцину для иммунизации детей в возрасте от пяти лет.
С вопросом о том, начнут ли в нашей стране прививать детей и подростков, haqqin.az обратился к главному инфекционисту Азербайджана Тайару Эйвазову.
- Как известно, нижний порог возраста, в котором у нас вакцинируют от коронавируса, составляет восемнадцать лет, - ответил Эйвазов. – В отличие от взрослых дети переносят болезнь гораздо легче, у них меньше осложнений и, соответственно, потребности в госпитализации. Как вы знаете, в условиях массовой вакцинации основным показателем для введения тотального карантина и закрытия детсадов, школ и вузов является процент наполняемости клиник и реанимационных отделений ковидными больными. Такого наплыва больных, как это было в декабре 2020 года, сегодня, по счастью, нет. Следовательно, нет и острой необходимости в массовой вакцинации детей и подростков.
- Но ведь дети, переболев легко и даже бессимптомно, могут способствовать распространению коронавируса...
- Это действительно так. Но если родители вакцинированы, они легко переболеют ковидом, зачем же тогда детей вакцинировать? В настоящий момент мы не видим причин для начала массовой вакцинации детей, закрытия школ и перехода на удаленные формы обучения, предпочитая локальные меры профилактики, позволяющие нам держать ситуацию в школах и детских садах под жестким эпидемиологическим контролем.
- А как же быть с детьми из группы риска, страдающими хроническими заболеваниями?
- Естественно, в таких случаях структуры, которые отвечают за борьбу с пандемией коронавируса в Азербайджане, рекомендуют вакцинацию, поскольку это необходимо для их здоровья. Но только с согласия родителей.
- Почему у нас не проводится массовое обследование детей путем экспресс-тестов?
- Такого рода обследования, позволяющие за несколько минут выявить факт заражения вирусом COVID-19, проводятся только в государствах, производящих экспресс-тесты. В странах, где они не производятся, используют ПЦР-тестирование при подозрении на ковид…
* * *
Позиции главного инфекциониста Азербайджана haqqin.az решил противопоставить точке зрения представителя Израиля – страны, являющейся сегодня мировым лидером по уровню вакцинации детей. По нашей просьбе ситуацию прокомментировал профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса» - клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.
Беркун отметил, что вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет Израиль проводит с июня 2021 года, а вакцинация старших подростков началась еще раньше.
В настоящий момент в Израиле привито 50 процентов подростков в возрасте 12-16 лет, и более 80 процентов израильтян старше 16 лет. Особых побочных явлений среди них не наблюдалось. У мальчиков были зафиксированы отдельные случаи легкого миокардита, проходившие через несколько дней (5-6 случаев на 250 тысяч привитых подростков).
Профессор отметил, что вакцинированные дети в отличие от своих не вакцинированных ровесников, болеют коронавирусом в 40 (!!) раз меньше. По его словам, компания BioNTech/Pfizer опубликовала результаты воздействия вакцинации трех тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет, показавшие высокую эффективность вакцины и отсутствие побочных явлений, и теперь минздрав Израиля с нетерпением ждет, когда FDA утвердит эту вакцину, чтобы начать прививать детей с пятилетнего возраста.
Яков Беркун рассказал также о мудрой тактике борьбы с ковидом в израильских школах, в которых всем родителям бесплатно раздали экспресс-тесты для выявления ковида, чтобы они тестировали своих детей раз в несколько дней и, при обнаружении положительного результата, сообщали врачам. В результате, если ребенок заражен, он не приходит в школу и, соответственно, отпадает необходимость закрывать весь класс. Таким образом, больные дети сидят на карантине, а здоровые - продолжают учиться. И хотя, к сожалению, родители не всегда своевременно тестировали своих детей, массовых заражений ковидом среди подростков больше не было.
По словам профессора Беркуна, в Израиле, взрослое население которого вакцинировано на 90 процентов, принят лозунг «Жизнь с ковидом», который обеспечивает полноценную жизнь людей даже в условиях всплесков пандемии. Не случайно, даже во время последней волны, государство не ввело локдаун и карантинные ограничения.
При этом Беркун подчеркнул, что все волны пандемии ковида, кроме первой, начинались именно с малышей, которые по цепочке передавали его взрослым и пожилым. Изначально врачи были уверены, что дети вообще не заражаются и не болеют, потом выяснилось, что они могут активно заражать взрослых, и только после того, как именно эту проблему распространения коронавируса признали базовой, было решено прививать подростков.
«У не вакцинированных больных детей в возрасте, порядка, десяти лет, порой наблюдался тяжелейший воспалительный синдром, который поражает сердечно-сосудистую и другие системы организма, а также вызывает тромбозы и снижение артериального давления до состояния шока, – рассказал профессор Беркун. – На сегодняшний день только в Иерусалиме было отмечено около 80 таких случаев. Из чего следует, что синдром тяжелого воспаления коронавируса у детей наступает довольно часто в пропорции примерно 1:800.
Важно также отметить, что при их лечении используются, так называемые, тяжелые препараты – большие дозы стероидов, внутривенные иммуноглобулины и пр. Только в клинике «Хадасса» лечились около сорока детей с тяжелыми ковидными последствиями. Словом, если еще недавно считалось, что ковидные дети легко поддаются лечению, то теперь все выглядит куда сложнее. В пассиве сегодня мы уже имеем, к сожалению, одного скончавшегося ребенка и двух малышей, подключенных на экстракорпоральную мембранную оксигенацию…»
По словам профессора Беркуна, процесс протекания ковида у детей оказался намного более сложным, чем предполагалось изначально. По данным минздрава Израиля у пяти процентов детей встречается, так называемый, «лонг ковид», когда после болезни у ребенка наблюдается в течение нескольких месяцев утомляемость, нервные расстройства, проблемы концентрации внимания, боли в мышцах и пр.
«Отсюда и надежда, что Pfizer получит одобрение, и можно будет начать кампанию по вакцинации маленьких детей, – говорит Яков Беркун. – Моя тринадцатилетняя старшая внучка была одним из первых в стране вакцинированных подростков. Теперь буду вакцинировать свою младшую, шестилетнюю внучку. Хочется личным примером убедить родителей не противиться привитию ребенка. Врачи нашей организации педиатров и иммунологов пытаются через СМИ и социальные сети объяснить, насколько важна для здоровья их детей иммунная защита, что только так можно предотвратить закрытие школ и переход на онлайн образование, из-за которого у детей, вынужденных месяцами оставаться в четырех стенах, пропадает интерес к учебе, появляются признаки психологической подавленности, апатии, ожирения…»
По мнению Якова Беркуна, детей необходимо прививать.
«Я каждый день вижу больных малышей с ужасным ковидным воспалительным синдромом, – признался израильский профессор. – Представьте, что вдруг на ваших глазах у ребенка падает давление, перестает работать сердце, наступает шок… Даже если бы побочный эффект в виде миокардита был у одного из 10 тысяч детей, я бы все равно рекомендовал прививать детей…»