АПБ назвало завезенные в Азербайджан опасные БАДы

Согласно сообщению, взятые в ходе проверок образцы были представлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана. В результате исследований выяснилось, что в партиях импортированных продуктов имеется несоответствие, и продукт не годен для пользования потребителей, в связи с чем были приняты соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает осуществлять контроль импортированных в страну продовольственных товаров. В ходе соответствующих проверок выявлено несоответствие в ряде биологически активных пищевых добавок (БАД), импортированных в страну в январе-октябре 2021 года. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе АПБ.

За прошедший период несоответствие было выявлено в нижеперечисленных биологически активных пищевых добавках:

1. Импортированная из Турции со стороны ООО Healthy Body партия БАД (в составе было обнаружено MAFAnMM и BÇQB) - 3 000 единиц было уничтожено.

2. Импортированная из Румынии со стороны ООО Jala Pharma партия БАД (свинец (Pb), кадмий (Cd) в связи с несоответствием требованиям технико-нормативных актов) - 1 000 штук было уничтожено.

3. Импортированная из Турции физическим лицом Аббасовым Илькином Эльхан оглу партия БАД (из-за несоответствия в упаковке продукта) – 2 500 штук возвращены в экспортирующую страну.

4. Импортируемая из Турции со стороны ООО “Azəri Med” партия БАД (в связи с несоответствием по органолептическим показателям) - 23 424 штук возвращены в страну-экспортера.

5. Импортируемая из Турции Фатуллаевым Эльшадом Микаил оглу партия БАД (в связи с несоответствием требованиям технико-нормативных актов) - 4 915 штук возвращены в страну-экспортера.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает последовательные мероприятия в направлении защиты здоровья населения и обеспечения безопасности продовольственных товаров. Незаконные действия будут и впредь решительно пресекаться.