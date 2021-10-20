Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала новые видеокадры из поездки с президентом Ильхамом Алиевым по освобожденному Зангиланскому району Восточно-Зангезурского региона.

На видеокадрах президент и первый вице-президент Азербайджана с чуткостью и вниманием слушают в машине известную патриотическую песню «Ey Vətən» (Родина –ред.), которая раздается из радиоприемника в автомобиле президента.

Ильхам Алиев выходит из автомобиля, оглядывается на построенную первую деревню в Зангиланском районе. Чувство гордости за победу и новые успехи в строительстве в возрождении Восточного Зангезура и нового Карабаха переполняют президента, который не в силах скрыть своей радости. И.Алиев выходит из автомобиля и демонстрирует ставший привычный для нас всех знак великой победы!..